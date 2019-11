Musik für Kleine und Große

Biblis.Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen des Bibliser Kulturbeirats hat begonnen. Es gibt Tickets für das Märchenmusical „Schneewittchen“ und das Konzert „Das Beste von Udo Jürgens“ der Band SahneMixx im Bürgerbüro des Rathauses. Maximal zehn Karten können pro Person gekauft werden.

Das Ensemble der Musikbühne Mannheim kommt mit dem zehnten Gastspiel am Sonntag, 26. Januar 2020, ins Bürgerzentrum Biblis. Diesmal gibt es eine Neuinszenierung des Märchenmusicals „Schneewittchen“. Beginn ist um 15 Uhr. Auch diesmal dürfen die Kinder der „Schule in den Weschnitzauen“ auf der Bühne stehen und in die Rolle der Zwerge und Waldtiere schlüpfen.

Das Gastspiel ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Die Sitzplätze sind nummeriert, die ersten vier Stuhlreihen im linken und rechten Sitzblock sind nur für Kinder vorgesehen. Vor der Veranstaltung und in der Pause werden vom Volkschor Nordheim Getränke und frisch gebackene Brezeln verkauft.

„Das Beste von Udo Jürgens“ ist am Samstag, 7. November 2020, 20 Uhr, beim Konzert von SahneMixx im Bürgerzentrum zu hören. SahneMixx nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Zeitreise – zurück in die Atmosphäre der Konzerte von Udo Jürgens, der höchstpersönlich die Band anerkannte und dies bei Treffen, in Briefen und Gratulationen zum Ausdruck brachte, wie es in einer Ankündigung heißt. Die Veranstaltung ist bestuhlt, die Sitzplätze sind nummeriert. Vom Gesangverein Frohsinn werden vor Beginn und in der Pause Getränke und belegte Laugenstangen verkauft. zg

