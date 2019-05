Musikfestival „Maiway“ am Mittwochabend in Bensheim

Bensheim.44 Bands auf 28 Bühnen, die durch einen roten Strich verbunden sind: Das Musikfestival „Maiway“ wird morgen (29.) zum 17. Mal ausgetragen. Das musikalische Spektrum reicht (mindestens) vom klassischen Rock über Latin, Jazz und Soul bis hin zu Reggae, Funk und House. Das erste Konzert beginnt bereits um 16 Uhr auf dem Kirchberghäuschen, der offizielle Startschuss erfolgt um 19 Uhr im Stadtpark (Foto oben). Auf allen anderen Bühnen geht es um 20 Uhr los. Integriert in das Programm ist das Bergsträßer Jazz-Festival mit Konzerten ab 21 und 22 Uhr in der Kirche Sankt Georg. Hinzu kommen Lichtinstallationen in der Innenstadt, darunter erstmals eine Anstrahlung der Lauter. hol/BILD: showmaker

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019