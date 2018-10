Musiktheater Rex in dieser Woche

Bensheim.Im Bensheimer Musiktheater Rex finden in dieser Woche zwei Konzerte statt. Am Donnerstag, 11. Oktober, ist die Gruppe King King auf ihrer „Exile and Grace“-Tour im Rex zu Gast. Das neue Album der britischen Bluesrock-Band geht in eine rockige Richtung – beeinflusst vom Classic Rock. Am Freitag, 12. Oktober, spielt dann die Bruce-Springsteen-Tributeband Bosstime im Rex. Mit dabei sind alle Hits der legendären E-Street Band. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816. zg/Bilder: Blackham/Schmitt

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.10.2018