„Im Netz der Versuchung“

Thriller. Die Story kommt zunächst grundsolide daher: Der Hochsee-Angler und Aussteiger Baker (Matthew McConaughey) wird eines Tages von seiner Ex (Anne Hathaway) bedrängt, ihren fiesen Neu-Ehemann über Bord zu werfen – für eine Stange Geld. Baker hadert. Doch dann geschehen seltsame Dinge: Er hat Visionen und surreale Begegnungen, hört seinen weit entfernt lebenden Sohn in seinem Kopf und fühlt sich wie ferngesteuert. Der Thriller wird zum Mysterium. (106 Min., ab 12 Jahre)

„Der Flohmarkt von Madame Claire“

Dramödie. Madame Claire (Catherine Deneuve) ist sich sicher: Dies wird heute ihr allerletzter Tag auf dieser Erde sein. Was soll sie also noch anfangen mit den all den wunderbaren Antiquitäten, mit all den über die Jahre angesammelten Schätzen, die sie in ihrem Landhaus umgeben? Folglich organisiert Claire Darling im Vorgarten ihres Anwesens einen Flohmarkt. Schnell bekommt quasi das komplette Dorf Wind von dieser Verkaufsaktion; alle wollen sich etwas sichern aus dem reichhaltigen Fundus der Madame Claire. Die Dinge verkomplizieren sich, als plötzlich auch Claires Tochter erscheint. (94 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Royal Corgi - Der Liebling der Queen“

Animationsabenteuer. Der Corgi-Welpe Rex zieht in den Buckingham Palast ein und gewinnt auf Anhieb das Herz der Hunde liebenden Königin Elizabeth II.. Doch das Luxusleben steigt dem kleinen Rüden zu Kopf – er wird arrogant und dreist. Als Rex beim Festessen den amerikanischen Präsidenten Trump in einen empfindlichen Körperteil beißt, fliegt er denn auch aus dem Schloss. Und lernt auf die harte Tour, was es heißt, ein wahrer Nummer-eins-Hund zu sein: Im Tierheim und bei Auseinandersetzungen mit gefährlichen Kampfhunden sind es erst die Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Liebe von vierbeinigen Kumpeln, die Rex zu seinem wahren Selbst finden lassen. (85 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Das schönste Paar“

Drama. Malte (Maximilian Brückner) und Liv (Luise Heyer) sind der Inbegriff eines modernen und glücklichen Paares. Die jungen Lehrer mögen ihren Job und leben in einer gemeinsamen Wohnung. Sie reisen in den Urlaub, es geht nach Mallorca. Dort ereignet sich ein schrecklicher Schicksalsschlag: Die beiden werden nach einem Badeausflug in ihrer Unterkunft überfallen. Einer der jugendlichen Angreifer vergewaltigt Liv. Die Attacke ist eine Zäsur in der Partnerschaft und im Leben des Paares. Beide wirken traumatisiert. - Der Film zeichnet die Aufarbeitung dieses Schicksalsschlages nach. (95 Min., ab 16 Jahre)

„The Hole in the Ground“

Horror. Chris ist acht Jahre alt, als er mit seiner Mutter Sarah an den Rand einer abgelegenen irischen Kleinstadt zieht. Sarah versucht mit diesem Schritt, einen Teil ihrer unangenehmen Vergangenheit hinter sich zu lassen. Dass dieser Umzug nicht unbedingt eine Befreiung darstellt, muss Chris’ Mutter recht bald auf allzu schmerzhafte Weise erkennen. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Sohn rennt dieser in den Wald. Dort stößt die Mutter auf ein so riesiges wie mysteriöses Loch im Boden. Das Verhalten des Jungen mit dem akkuraten Seitenscheitel wird immer seltsamer. (91 Min., ab 16 Jahre)

„Fighting with My Family“

Komödie. Schon als Kind übt Paige (Florence Pugh) mit ihrem Bruder Wrestler-Griffe. Auf dem englischen Land träumen sie von einer großen Karriere in den USA. Tatsächlich haben beide später die Chance, an einem Probetraining des World Wrestling Entertainments teilzunehmen, doch nur Paige wird angenommen. - Der von wahren Begebenheiten inspirierte Film erzählt von Paiges Kampf nach oben und davon, wie sie ihr Leben ohne ihre Familie neu ordnet. Der Ex-Profi-Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson ist als Paiges Mentor zu sehen. dpa

