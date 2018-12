Während es die einen mit wenigen Versuchen schafften, den kleinen Ball im Loch zu versenken, brauchten andere ein paar Anläufe mehr: Die Bürgerinitiative „Wir sind Wahlen“ hat eine neue Abenteuer-Spielgolfanlage am Festplatz im Ortsmittelpunkt eingeweiht. Über die Monate hinweg ist dort eine Freizeitanlage entstanden, die Jung und Alt dazu einlädt, sich im Ortskern zusammenzufinden.

Die erste ihrer Art

Bei zahlreichen Arbeitseinsätzen wurde dabei auch die neue Spielgolfanlage gebaut – die erste ihrer Art im Odenwald. Bei der Einweihung der neuen Anlage waren die Besucher dazu eingeladen, selbst zum Schläger zu greifen und die neue Freizeitattraktion zu testen. Die Anlage hat 18 Löcher und wurde harmonisch in das Gesamtbild von Fest- und Spielplatz eingefügt – was gar nicht so einfach war.

Der Bolzplatz musste für das Projekt weichen, während die charakteristische Baumgruppe der Grünanlage bleiben durfte. Der Bolzplatz soll künftig auf der anderen Seite des Ulfenbachs eingerichtet werden. Außerdem ist die Anlage barrierefrei. Auf einer Übungsanlage kann man sich erst einmal warmspielen und ein Gefühl für die Beschaffenheit der Bahn bekommen. Denn diese sind anders als die Betonbahnen beim Minigolf.

Mit dem Bewilligungsbescheid im vergangenen Jahr fiel der Startschuss für den Bau der Anlage. Die stark renovierungsbedürftige Minigolfanlage wurde abgebaut, bevor die Bagger für den Bau der Spielgolfanlage anrücken konnten. Die Mitglieder von „Wir sind Wahlen“ packten ehrenamtlich mit an. „Hier ist ein attraktiver Anziehungspunkt für Gäste, aber auch für die Ortsbevölkerung entstanden“, lobte Bürgermeister Markus Röth.

Die Anlage kostete rund 150 000 Euro, dank eines Förderbescheids wurden rund 111 000 Euro übernommen. Sebastian Schröder von der Zukunftsoffensive Überwald beschreibt die Anlage als „klasse touristische Unterstützung für die Region“. Auch richtete er dankbare Worte an die Bürgerinitiative: „Ihr seid eine ehrgeizige Gruppe und ein Beispiel für andere.“

Bernd Daub war als Mitglied von „Wir sind Wahlen“ und Vorsitzender der Gemeindevertretung in zweifacher Hinsicht in das Projekt involviert. Er dankte den vielen Helfern und informierte über die nächsten Arbeitseinsätze: Neben der Erweiterung des Kiosks soll eine Terrasse für Sitzgelegenheiten gebaut werden.

Regelbetrieb ab Frühjahr

Bürgermeister Markus Röth und Landrat Christian Engelhardt schnitten gemeinsam das Band zur Einweihung der neuen Anlage durch und erklärten die Abenteuer-Spielgolfanlage damit offiziell für eröffnet. Im Hintergrund wurde dabei schon fleißig gegolft. Im kommenden Frühjahr wird die Anlage in den Regelbetrieb gehen. vs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018