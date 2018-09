Der Odenwald hat eine neue Attraktion: Am vergangenen Sonntag ist der Bikepark am Fürther Schwimmbad offiziell eingeweiht worden. Mountainbikebegeisterte Mitglieder des SV Fürth und des 1. MSC Weschnitztal haben ihn ehrenamtlich und komplett in Eigenleistung errichtet.

Die Gruppe selbst nennt sich „Odenwaldorado“ - eine Wortschöpfung die verdeutlichen soll, dass der Odenwald ein Dorado

