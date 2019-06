Die Temperaturen steigen von Woche zu Woche, die Hosen werden immer kürzer und die Besucherzahlen von Freibädern und Badeseen steigen. Auch die Schafe im Erlenbacher Bergtierpark hätten im Sommer ganz schön zu schwitzen, wenn ihnen zwischen März und Juli nicht ein Sommerschnitt verpasst werden würde – so wie jetzt, als Schafscherer Severiano Ortiz Fernandez in Erlenbach Station machte, um die Skudden- und Zackelschafe von ihrem Winterpelz zu befreien.

Ortiz Fernandez kommt ursprünglich aus Spanien. Schon sein Großvater und Vater waren Schafscherer und haben ihren Beruf und ihr Hobby an ihn weitergegeben. In seinem Heimatland wurden die Schafe jedoch nicht mit einem Elektromesser geschoren, wie es in Deutschland der Fall ist, sondern mit einer Schere. Eine solche hatte Ortiz Fernandez zur Demonstration auch im Bergtierpark dabei.

30 Tiere am Tag

„Geübte Scherer brauchen mit der Schere etwa eine halbe Stunde pro Tier, ungeübte schon mal den ganzen Tag. Mein Großvater und mein Vater haben in Spanien am Tag oft bis zu 30 Schafe geschoren“, berichtete Fernandez stolz. Mit der Elektroschere, die in Fürth zum Einsatz kam, ging die Arbeit dann aber doch um einiges einfacher und schneller.

Dabei musste der Schafscherer aufpassen, die Tiere nicht zu verletzen. Falls das doch einmal passiert, hat der Schäfer ein sogenanntes Blauspray zur Hand, das die Wunde sofort desinfiziert. Dem Team des Bergtierparks kam es bei der Aktion aber auch gar nicht aufs Tempo an. Vielmehr sollten die Zuschauer einen Einblick in die traditionelle Arbeit erhalten.

Auffällig war, dass die Schafe während des Vorgangs recht ruhig blieben – das lässt sich mit der sogenannten Scherstarre erklären, in die die Tiere während des Prozesses fallen. „Einige Schafe sind ziemlich bockig. Trotzdem ist mir noch kein Schaf ungeschoren davongekommen“, sagte Fernandez freudig zu den Gästen. Wie Tierpfleger Volker Bitsch erklärte, werden die Schafe ab dem ersten Lebensjahr geschoren. „Bis Oktober ist das Fell dann wieder so dicht wie vor der Schur, so dass die Tiere im Winter nicht frieren“, so der Fachmann.

Die Wolle ist nicht vermarktbar

Während Schafscherer in einigen Ländern ein eigenständiger Beruf ist, kann in Deutschland damit kaum Geld verdient werden. Und auch die Wolle der Skudden- und Zackelschafe ist nicht vermarktbar, wie Ortiz Fernandez, der selbst 90 Schafe besitzt, erklärte: „Für ein Kilo Schafswolle bekommt man in Deutschland nur 40 Cent.“ Deshalb ist die Schafschur für ihn nur ein Hobby.

Die Wolle, die im Bergtierpark zusammenkam, wird einem Händler überreicht, der diese entweder nach China exportiert oder lagert und weiterverkauft. Die Wolle der Alpakas, welche ebenfalls in Erlenbach zu finden sind, wird jedoch verwertet. Bitsch berichtete, dass sich in den USA mittlerweile ein riesiger Markt für Alpaka-Wolle etabliert hat.

Denn es ist die einzige Wolle, die kein Lanolin enthält und deshalb auch für Wollallergiker geeignet ist. Weiterhin erläuterte Bitsch, dass die Schafschur lebensnotwenig für die Schafe ist, da der Wärmehaushalt der Tiere bereits nach dem zweiten Aussetzen der Schur in ein starkes Ungleichgewicht kommen und sie schließlich erfrieren würden. lus

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.06.2019