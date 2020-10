Neue Literatur für Kinder ab 5

Weinheim.Der Tiger Bär, der so heißt, weil er so aussieht wie eine Mischung aus Tiger und Bär, weiß eigentlich immer, was guttut. Er kann sich die tollsten Geschichten ausdenken und kann jedem Kind erklären, wie es eben manchmal so ist im Leben. Tiger Bär ist ein lieber Tiger – er kann kuscheln, trösten und Tränen trocknen. Und er verfügt über einen praktischen „Troststern“ gegen alles, was Kindern Sorge macht.

Die Geschichte von „Tiger Bär“ stammt von Evelyn Edinger-Finjap – und sie kennt sich mit Kindern aus. Seit Jahrzehnten ist sie Erzieherin, seit einigen Jahren Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte Mäusenest im Weinheimer Bergstraßen-Ortsteil Hohensachsen. Die Idee von dem gestreiften Bären, der so anders ist als andere Tiere, stammt aus der täglichen pädagogischen Arbeit. Die Kinder haben die Bilder selbst gemalt. Maximilian Illert, Edinger-Finjaps Stellvertreter in der Kita-Leitung, hat sich um die technische Umsetzung gekümmert.

Angefangen hatte alles im Advent 2018, als Edinger-Finjap statt Süßigkeiten die Geschichte von „Tiger Bär“ in den Kindergarten-Adventskalender packte. Denn Tiger Bär will so gar nicht ins Bild einer typischen Bärenfamilie passen: Nicht nur, dass sein Fell nicht komplett braun, sondern auch noch gestreift ist. Anstatt wie seine beiden Geschwister und sein Papa zu jagen, kuschelt Tiger Bär am liebsten mit seiner Mama. Doch dafür kann sich Tiger Bär die tollsten Geschichten ausdenken und erzählen.

„Das Buch soll Kindern Mut machen“, sagt Edinger-Finjap. „Es soll zeigen, dass es okay ist, anders zu sein. In unserem Kindergarten gibt es 15 verschiedene Kulturen – wir leben Vielfalt.“

Etwa 25 Kinder haben mitgearbeitet. Seit gut zwei Wochen können sie ihr Buch nun in Händen halten. Es umfasst 36 Seiten und erzählt nicht nur die Geschichte. Die liebevollen Illustrationen sind witzig, kreativ und natürlich absolut kindgerecht – kein Wunder: Sie wurden ja auch von Kindern gemalt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.10.2020