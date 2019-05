Zwingenberg.„Inbetween“ heißt die neue Tanztheater-Produktion des Theaters Mobil. Erkundet und dargestellt werden in einer Collage aus Tanz, Musik und Texten Zeiten des Übergangs, des Wartens, des Aufbruchs. Die Premiere läuft am Samstag (11.) ab 20 Uhr. Weitere Vorstellungen finden statt am 18. Mai ab 20 Uhr und am 19. Mai ab 18 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660). hol/BILD: köppner

