Der Birkenauer Sonnenuhrenverein will sich noch einmal um einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bewerben. Derzeit gibt es in Birkenau, die als „Dorf der Sonnenuhren“ bekannte Gemeinde, 197 Exemplare der lautlosen Zeitmesser. „Bei 200 Sonnenuhren wollen wir einen neuen Versuch starten“, sagt Vereinsvorsitzende Monika Lübker. Bereits im Frühjahr könnte es also soweit sein.

Euphorie und Ernüchterung

Mit 182 Exemplaren hatte sich der Verein im Dezember 2017 zum ersten Mal beworben. Der Antrag lautete: „Birkenau ist das Dorf mit den meisten Sonnenuhren weltweit. Kein anderes Dorf hat mehr Sonnenuhren.“ Man machte sich Hoffnungen und zählte mehr und mehr Sonnenuhren – Euphorie machte sich breit. Dann die Ernüchterung Anfang des Jahres 2018: Die Zentrale der Guinness World Records mit Sitz in London behielt sich vor, eine neue Kategorie zu eröffnen. Der Birkenauer Rekord sei „nicht interessant genug“, wie es seinerzeit in dem Schreiben hieß. Man sei dazu verpflichtet, diejenigen Anträge zu verfolgen, die das größte Interesse widerspiegeln.

Über 50 000 Anfragen im Jahr werden gestellt, von denen es nur ein kleiner Anteil schaffe, dass eine neue Kategorie eröffnet werde. Daher macht sich der Verein derzeit über die richtige Formulierung des Antrags Gedanken, der das Zünglein an der Waage sein könnte. Und sich auf eine bestehende Kategorie zu bewerben, erhöhe eventuell auch die Chancen mehr, als wenn eine ganz neue Kategorie geschaffen werden müsste, erklärt Lübker.

Von Nachbar zu Nachbar

Der Verein baute und montierte derweil fleißig weiter und freut sich über die Resonanz in der Bevölkerung. So verbreiten sich die Sonnenuhren quasi von Gartenzaun zu Gartenzaun. „Hat der Nachbar eine neue Sonnenuhr, dann weckt das auch das Interesse der anderen Nachbarn“, erklärt Lübker mit einem Lächeln. Auch Ideen wie beispielsweise zur Realisierung einer Deutschen Sonnenuhrenstraße, die an Birkenau vorbeiführen soll, werden in diesem Jahr weiter verfolgt.

Internationales Interesse

Lübker, die auch Vorstandsmitglied im Fachkreis Sonnenuhren der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie (DGC) ist, knüpft auch Kontakte über die Region hinaus. In diesem Jahr werden sie und ihr Stellvertreter Adolf Frei bei einer Fachtagung vertreten sein. Auch international komme man langsam ins Gespräch. „Ein Experte aus Rumänien sagte mir, dass Birkenau so viele Sonnenuhren hat wie ganz Rumänien“, erklärt sie.

Auch die Klickzahlen der vereinseigenen Internetseite zeigen, dass die User nicht nur aus Deutschland kommen. Rund 70 Besucher klicken monatlich auf die Seite im Netz: „Diese kommen aus 20 verschiedenen Ländern. Zu den TOP 5 gehören neben Deutschland auch England, die Niederlande, Frankreich und Italien.“ Und mit dem Weltrekord könnte die Sonnenuhrengemeinde auf einen Schlag international einem großen Publikum bekanntwerden.

Bis es so weit ist, bleibt die Weschnitztalgemeinde im Sonnenuhrenfieber. In ganz Birkenau werden mittlerweile Sonnenuhren gezählt – in ganz Birkenau? Nicht ganz: Einzig Buchklingen fehlt noch in der Auflistung. „Aber auch daran arbeiten wir“, verrät Lübker. Das Hauptziel des Vereins ist es, die Anzahl der Uhren zu vergrößern „und Birkenau europaweit positiv bekannt zu machen“, betont sie. Und ein Weltrekord? „Das wäre natürlich klasse“, sagt sie mit einem Lächeln. Bald ist die Zeit also reif für einen weiteren Versuch. awe

