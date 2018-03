Neuer Bergsträßer Krimi soll ab Herbst erhältlich sein

bergstrasse."Wenn es sie gäbe, wären sie genau so", sagt Heiger Ostertag über die Verbrechen, über die er in seinen Büchern schreibt. Authentische, logische Morde - alle erfunden, versteht sich - sind die Spezialität des Historikers und Schriftstellers. Dabei führt er seine Leser zwischendurch allzu gern auf falsche Fährten und lenkt sie in eine Sackgasse. Bis sich am Ende alles aufklärt und der Böse die

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3915 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.06.2010