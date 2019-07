Jeden Mittwoch stellen die „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ ein historisches Motiv aus der Region ein aktuelles Bild gegenüber. Dabei ist es für den Fotografen nicht immer einfach, den gleichen Blickwinkel zu finden, da sich vieles mit den Jahren verändert – so auch bei der heutigen Folge. Das historische Bild hat Wilhelm Schermer 1961 fotografiert. Es zeigt Straßenbauarbeiten im Bereich Schwarzwald-, Heidelberger und Mannheimer Straße. Der Pressefotograf war in den 50er und 60er Jahren in Bensheim sehr aktiv. Nach seinem Tod 1971 sicherte Dieter Blüm Schermers Sammlung für das städtische Archiv, das nun das historische Motiv aus dem mittlerweile digitalisierten Nachlass geholt und für die BA-Fotoserie zur Verfügung gestellt hat. Da die Schwarzwaldstraße von der B 3 durch Baumreihen getrennt ist und sich an der Einmündung in die Heidelberger Straße inzwischen ein Kreisverkehr befindet, hat sich die Situation seit 1961 doch erheblich verändert. tn/Bilder: Neu

