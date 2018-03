Anzeige

Meryl Streep als Kämpferin für Pressefreiheit. Das Medien-Drama von Steven Spielberg spielt zwar 1971, aber könnte angesichts der weltweiten Debatte um „Fake News“ und die Rolle der Presse nicht aktueller sein. Erzählt wird von der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere, einem Vorläufer der Watergate-Affäre, die schließlich US-Präsident Richard Nixon zu Fall brachte. Meryl Streep spielt Katharine Graham, die von vielen Seiten unterschätzte Verlegerin der Zeitung „The Washington Post“. Gegen erhebliche Widerstände der Nixon-Regierung und mit ihrem Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) an ihrer Seite entscheidet sie sich, die Papiere mit geheimen Informationen zum Vietnamkrieg zu veröffentlichen. (116 Minuten, ab sechs Jahre)

„Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen“

Omar Sy als charmanter Gauner-Arzt. Doktor Knock ist seit kurzem Arzt. In der französischen Provinzstadt Saint-Mathieu wagt er seinen Start. Die Einwohner sind nicht wenig überrascht, als Dr. Knock sich vorstellt. Denn ihr neuer Arzt hat eine schwarze Hautfarbe – im Frankreich der 50er Jahre eine Sensation. Doch dem Charme des Mediziners kann keiner widerstehen. Allerdings diagnostiziert er gern auch Krankheiten, selbst wenn die Patienten kerngesund sind – so füllt der elegante Ex-Gauner seine Taschen. Die Komödie beruht auf einem beliebten Theaterstück aus dem Jahr 1923. (113 Minuten, ab sechs Jahre)

„Heilstätten“

Gruselfilm mit Internet-Stars. Sie alle haben auf YouTube Millionen von Fans und wollen sich in den Berliner Heilstätten die ultimative Anti-Angst-Challenge liefern: Mithilfe von Theo begeben sich die Videoblogger Marnie, Betty, Emma, Charly und Finn in das geschichtsträchtige Gebäude am Rande von Berlin, in dem zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges grauenhafte Menschenversuche durchgeführt wurden. Niemand glaubt an die Warnungen von Marnie, die felsenfest davon überzeugt ist, hier einst einen echten Geist gesehen zu haben und seither traumatisiert ist. Tatsächlich wird aus dem Spaß schon bald tödlicher Ernst. (89 Minuten, ab 16 Jahre)