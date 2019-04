Nichts wie raus am 1. Mai: Am Mittwoch ist Bergsträßer Weinlagenwanderung

Bergstraße.Wenn in den Weinbergen entlang der B 3 eine wahre Völkerwanderung einsetzt, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat: Es ist wieder 1. Mai. Nicht anders wird es wohl am kommenden Mittwoch sein, wenn den Teilnehmern – wie seit mittlerweile über 30 Jahren – eine 18 Kilometer lange Strecke zwischen Zwingenberg im Norden und Heppenheim im Süden zur Verfügung steht. Von 9 bis 18 Uhr läuft die Großveranstaltung, bei der an diversen Probierständen Weine, Perlwein und Sekt aus 14 Einzellgen ausgeschenkt wird. Der Busbetrieb auf der B 3 wird deutlich erweitert: Die Fahrzeuge verkehren von 8 bis 19 Uhr im Viertelstundentakt. hol/archiv-BILD: funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019