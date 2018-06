Anzeige

Nach dem Auftakt am gestrigen Donnerstag geht es weiter in der Innenstadt von heute (8.) bis einschließlich Sonntag (10.). Live-Musik ertönt von vier Bühnen. Am Samstag (9.) ist außerdem ein interkulturelles Fest in das Programm integriert.

Gassensensationen in Heppenheim

Beim Straßentheaterfestival in der Altstadt gibt es am heutigen Freitag (8.) folgendes Programm: 16 Uhr Theater R.A.B., „Waldzauber“ (Kino Saalbau, Außengelände, 35 Min.); 17 Uhr Albert Völkl „Die Geschichte vom Winzling“ (Hof Alte Sparkasse, 30 Min.); 19 Uhr Eigenproduktion „Freiheit in Krähwinkel“ (Kino Saalbau, 50 Min.); 19.30 Uhr Albert Völkl, „Rapunzel“ (Hof Alte Sparkasse, 25 Min.); 19.30 Uhr Theater R.A.B., „Walkact“ (Markplatz, 30 Min.); 20 Uhr Jana Korb, „Frau Vladusch“ (Parkplatz am Amtshof, 35 Min.); 20.30 Uhr Bodecker und Neander, „Follow Light!“ (Kirchplatz, 45 Min.); 21 Uhr Albert Völkl, „Rapunzel“ (Hof Alte Sparkasse, 25 Min.); 21 Uhr Theater R.A.B., „Walkact“ (Markplatz, 30 Min.); 22 Uhr Jana Korb, „Frau Vladusch“ (Parkplatz am Amtshof, 35 Min.); 22.15 Uhr Laternenführung, „Schmunzeln auf dem Laternenweg“ (Marktplatzbrunnen, 60 Min.); 22.15 Uhr Bodecker und Neander, „Follow Light!“ (Kirchplatz, 45 Min.); 22.15 Uhr Cirque Inextremiste, „Extension“ (Freilichtbühne, 45 Min.).

Der Eintritt ist zu allen Vorstellungen frei. Die Gassensensationen werden am morgigen Samstag (10.) fortgesetzt und beendet.