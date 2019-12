Noch gibt es Karten fürs Gospelkonzert

Bergstraße.Deborah Woodson and The Gospel Soulmates gestalten in diesem Jahr das traditionelle Gospelkonzert zum Finale des Bergsträßer Jazz-Festivals 2019. Am 26. Dezember (Donnerstag) sind die US-amerikanische Sängerin und der Chor ab 20 Uhr in Bensheim zu erleben. Im Parktheater verknüpfen Deborah Woodson and The Gospel Soulmates besinnliche Weihnachtsstimmung mit überschäumend-fröhlichem Gospel. Tickets gibt es im BA-Medienhaus in Bensheim, im Internet und an der Abendkasse. red

