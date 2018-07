Anzeige

Jüngere Bensheimer könnten sich schon einmal gefragt haben, warum es in Bensheim zwar einen AOK-Kreisel gibt, man aber vergebens nach einem Barmer- oder Techniker-Kreisel sucht. Nach „Sendung mit der Maus“-Manier wollen wir heute dieses moderne Rätsel lösen: An der Stelle, an der jetzt in der Nähe des Verkehrskreisels an der B 3 ein Supermarkt steht, befand sich von 1968 bis 2010 das Verwaltungsgebäude der Krankenkasse AOK. Wie man auf unserem alten Bild (links) sehen kann, muss man diesem Betonklotz keine Träne nachweinen. Ob sich die Situation städtebaulich verbessert hat, mag jeder selbst entscheiden. Geblieben sind aber – zum Glück – die schöne Trauerweide, auch wenn sie heute nicht mehr so ausufernd wachsen darf wie einst zu AOK-Tagen, und der Kreisverkehr, der den Namen der Krankenkasse bekommen hat. tn/Bilder: Neu