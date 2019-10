Vorsichtig und mit weißen Stoffhandschuhen blättert Dagmar Hirschfelder in der Restauratorenwerkstatt des Kurpfälzischen Museums in Heidelberg durch ein schmales, in Leder gebundenes Buch. Auf den Seiten aus gestärktem Papier finden sich Noten und Liedverse, Radierungen, Zeichnungen und Kupferstiche mit mythologischen Figuren wie Prometheus und Homer, im Hintergrund aufgepeitschte Meereswellen

...