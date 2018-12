Lindenfels.Es ist die traditionsreichste Veranstaltung ihrer Art weit und breit: Am Sonntag (2.) wird wieder der Lindenfelser Ökomarkt veranstaltet. Von 11 bis 18 Uhr ist in der Burgstraße ein umfangreiches Angebot an Naturprodukten, Speisen und Getränken, Dienstleistungen und Informationen zu finden. Dabei werden zahlreiche Bereiche des häuslichen Bedarfs abgedeckt. Der Eintritt ist frei. hol/BILD: neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018