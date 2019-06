Offene Gartenpforten im Ried

Bergstraße.Die Aktion „Offene Gartenpforte Hessen“ bietet Gartenliebhabern am Samstag, 8. Juni, und Sonntag, 9. Juni, Gartenkultur zum Anfassen. Interessierte können unterschiedlichste Gärten in ganz Hessen besuchen. Im südhessischen Ried nehmen insgesamt fünf Gärten in Hofheim, Biblis und seinem Ortsteil Wattenheim teil. Kulinarische und kulturelle Angebote ergänzen die Besichtigungen am Wochenende in den grünen Oasen.

Aktuelle Informationen, das Programm und eine Radroute von Garten zu Garten sind im Internet zu finden.

Info: www.offene-gartenpforte- hessen.de

