Anzeige

Ladenburg.An diesem Wochenende, 7. und 8. Juli, finden in Ladenburg wieder die Oldtimer-Tage statt. Um 10 Uhr startet morgen die Ausfahrt „Carl Benz Classic“, bei der 50 historische Fahrzeuge aus den 50er, 60er und 70er Jahren durch den Odenwald bis ins bayerische Amorbach fahren. Gegen 16 Uhr werden sie am Automuseum Dr. Carl Benz erwartet. Das „Museumsfest im und rund um das Automuseum“ beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Dabei stehen Oldtimer des Mercedes-Benz-Regionalclubs Rhein-Neckar für Rundfahrten bereit. Außerdem gibt es Rennsimulatoren und ein kulinarisches Angebot. zg