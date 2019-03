Open-Air-Kino und Kabarett in Biblis

Zum dritten Mal gibt es auch in diesem Sommer wieder Open-Air-Kino in Biblis. Dafür sorgt der Verein, der auch das Kino Filminsel betreut. Am 9. und 10. August (Freitag und Samstag) findet das zweitägige Event im Pfaffenau-Stadion statt, dabei wird jeweils ein anderer Film gezeigt. Die Auswahl ist jedoch noch nicht getroffen: „Darüber diskutieren wir noch“, sagt Filminsel-Vorsitzende Birgit Gimbel.

Für das Team der Filminsel bringen die Organisation, der Aufbau und die technischen Herausforderungen jede Menge Arbeit mit sich. Deshalb war lange nicht klar, ob das Open-Air-Kino auch in diesem Jahr seine Türen öffnet. Doch die Bevölkerung und Bürgermeister Felix Kusicka hätten sich für eine Wiederholung des Freizeitangebots starkgemacht. „Wir erhalten wieder Unterstützung vom Bauhof“, sagt Gimbel. Das sei wichtig beim Aufbau und bei der Installation der Elektrik.

Außer den wöchentlichen Filmvorführungen bietet der Filminsel-Verein ein Kleinkunstprogramm mit Comedy, Musik und Lesung an. Zum Start waren bereits Johannes Scherer und das Schlager-Trio mit Barbara Boll, Helmut Wehe und Patrick Embach zu Gast. Am 20. März (Mittwoch) bringt Jürgen Becker sein „Volksbegehren“ mit. Matthias Egersdörfer aus Franken ist mit seinem Programm „Ein Ding der Unmöglichkeit“ am 8. Mai (Mittwoch) in Biblis zu Gast.

Lizzy Aumeier und Gayle Tufts

Die bayerische Kabarettistin Lizzy Aumeier bietet ihr „Best of“ am 11. September (Mittwoch) in Biblis. Die Künstlerin aus der Oberpfalz präsentiert die Höhepunkte aus ihren Programmen „AufBass’d“, „Boxenluder“ und „Voll drauf“. Am 16. Oktober (Mittwoch) liest Gayle Tufts aus ihrem Buch „American Woman“. Comedy und Musik gehören ebenfalls zu ihrem Programm und auch ihr zauberhaftes „Denglish“ ist dabei natürlich zu hören. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos zum Programm und zum Vorverkauf gibt es im Internet. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.03.2019