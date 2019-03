Weinheim.Um die Geschichte eines Geschäftsmannes, der in der Nazi-Zeit zahlreichen Juden das Leben rettete, geht es in dem Theaterstück „Oskar Schindlers Liste“. Auf die Bühne der Stadthalle gebracht wird es in einer Co-Produktion von Konzertdirektion Hannover und Landesbühne Rheinland-Pfalz. Die Aufführung beginnt am Freitag (29.) um 20 Uhr; eine Einführung in das Stück ist ab 19.15 Uhr zu hören (Kartenvorverkauf: Telefon 06201/12282). hol/BILD: imagemoove

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.03.2019