Peter Braun alias „Pebra“

In unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ hatten wir am vergangenen Mittwoch eine historische und eine aktuelle Außenansicht des Kaufhauses Ganz in Bensheim nebeneinandergestellt. Auf dem historischen Foto waren vor dem Eingangsbereich zwei Männer zu erkennen. Dazu erreichten uns mehrere Zuschriften von Lesern aus Bensheim.

So teilt uns Doris Bodemann mit, einer der beiden Männer auf dem Foto sei der „sogenannte Brezelmann Peter Braun, genannt Pebra. Er verkaufte aus einem Weidenkorb, der auf einem Holzständerchen stand, Laugenbrezeln und sogenannte ,Hattekuche’“.

Werner Jost schreibt: „Viele ältere Bensheimer werden sich noch an ihn erinnern: Der Linke der beiden Herren vor dem Kaufhaus Ganz ist der damals stadtbekannte Pebra. Peter Braun stand hier täglich hinter einem Hocker und verkaufte aus einem Korb frische Brezeln. Am Sonntag drehte er auch beim Fußball am Meerbachsportplatz und später im Weiherhaus seine Runden.“

In der Zuschrift von Harald Geeser an die Redaktion heißt es: „Bei dem linken Herrn handelt es sich um Peter Braun. Herr Braun stand seit den 50er Jahren werktäglich an gleicher Stelle vor dem Kaufhaus Ganz. Er war zu dieser Zeit eine Bensheimer Institution: Unter der Marke ,PeBra’ verkaufte er aus dem auch auf dem Bild zu sehenden Korb, mit einer weißen Jacke und Schirmmütze bekleidet, seine frischen Laugenbrezeln. Darüber hinaus fungierte er als ,Infobörse’ für die neuesten Geschehnisse in Bensheim.“ red

