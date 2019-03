Hatten wir uns in der vergangenen Woche in dieser Serie auf Spurensuche in Fehlheim begeben, so ist es heute ein Motiv aus dem Bensheimer Stadtteil Schwanheim, für den unser Autor auf Hilfe angewiesen war. Wieder ist es ein Foto aus dem Archiv der Stadt Bensheim, das zunächst für ein wenig Kopfzerbrechen sorgte.

Nicht schwierig war es, den Standort zu finden, an dem das historische Foto

...