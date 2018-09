Pläne für Zeppeline ruhen

Heidelberg.Arantxa Dörrié hat ihre Meinung nicht geändert. „Wir haben nach wie vor großes Interesse am Standort Heidelberg“, sagt die Vorständin der Firma Hangarworld. Auf dem ehemaligen US-Flugplatz in Heidelberg-Kirchheim, dem Airfield, will sie eine Erlebniswelt mit einer Anlegestelle für Luftschiffe errichten, von der aus Rundflüge für Touristen über Heidelberg starten sollen. Im Dezember 2017 hatte

...