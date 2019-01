Pop aus der Bretagne, Jazz, Rock und Comedy: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Keltischer Pop aus der Bretagne mit der Sängerin Gwennyn und ihrer Band steht am Freitag (25.), 20 Uhr, auf dem Programm. Am Samstag (26.), 20 Uhr, präsentiert Anne Folger unter dem Titel „Selbstläufer“ ein Kleinkunstsolo für E-Musik mit Hang zu Albernheiten (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Am Sonntag (27.) öffnet wieder der Jazzkeller. Es spielen ab 19 Uhr die Original Blütenweg-Jazzer (Vorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Wegen der Arbeiten an ihrer neuen CD musste die Odenwälder Band Lichtenberg im vergangenen Spätjahr ihr geplantes Konzert kurzfristig absagen. Am Freitag (25.), 20.30 Uhr, wird es nachgeholt. Songs der Toten Hosen gibt es am Samstag (26.), 20.30 Uhr. Es spielt die Coverband Kauf Mich (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kurfürstensaal Heppenheim

„This Time“ heißt das vierte Album der Jazz-Saxofonistin und -Sängerin Stephanie Lottermoser. Mit ihrem Quintett stellt sie es am Samstag (26.), 20 Uhr, vor (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/131 242).

Theater Sapperlot Lorsch

„Niemand weiß, wie man mich schreibt“, sagt der Poetry Slammer Nektarios Vlachopoulos. Sein gleichnamiges Programm ist zu erleben am Donnerstag (24.), 20.30 Uhr. Comedy mit Erasmus Stein („Witz & Wunder“) gibt es am Freitag (25.), 20.30 Uhr. Ebenfalls mit Comedy („Der Abendgang des Unterlandes“) gastiert Severin Groebner am Samstag (26.), 20.30 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 539). hol/BILD: Asselain/burk/scheffner/veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.01.2019