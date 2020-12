Ein Bild aus dem Jahre 1906 hat unser Leser Hans-Reinhard Kühnreich für die heutige Ausgabe der Bergsträßer Ansichts-Sachen freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Kurz nach der Jahrhundertwende war die Fotografie noch lange kein Massenmedium – und fotografiert zu werden, galt als etwas ganz Besonderes. Für den uns leider unbekannten Fotografen hatten sich damals alle Bewohner des Hauses vor der Tür oder auf dem Balkon versammelt.

Jetzt galt es für unseren Fotografen, die heutige Bausituation in Bensheim abzulichten. Nur: Wo stand das Haus, auf dem groß der Name Ludwig Völker zu lesen ist? Hier half uns Claus Jöckel weiter, der ein Kataster sämtlicher Bensheimer Geschäfte erstellt hat. Der Sitz der Kaffeerösterei und des Lebensmittelhandels Ludwig Völker war in der Promenadenstraße 16. In den historischen Unterlagen von Claus Jöckel wird Anna Völker als Inhaberin des Geschäftes geführt. Später waren unter anderem die Firma Schildmann und ein Lebensmittel-Discounter in dem Gebäude untergebracht. In den 2000er Jahren folgten noch ein Café und eine Diskothek, bevor im Jahre 2013 die Abrissbirne der Geschichte des Hauses ein Ende bereitete und ein Neubau an gleicher Stelle errichtet wurde. tn/Bild: Neu

