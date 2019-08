Programm für Groß und Klein

Darmstadt.Die Slamshow „Poets for Future“ zum Auftakt der zweiten Klima- und Umweltaktionstage in Darmstadt findet morgen (Freitag) ab 19 Uhr in der Centralstation statt. Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus Spielen, Interviews und Interaktion rund um die Themen Nachhaltigkeit, Zukunft und Ökologie. Der Eintritt ist frei.

Am kommenden Sonntag lädt die Centralstation dann zu zwei Veranstaltungen für Kinder ein. Ab 16 Uhr gibt der Berliner Musiker Sven van Thom ein Konzert für Kinder ab vier Jahren. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816. Auf dem Karolinenplatz zeigt das Theater „die stromer“ ab 17 Uhr das Stück „Lizzy auf Schatzsuche“ für Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt ist frei. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.08.2019