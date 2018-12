Publikumspreis bei Bürstädter Fotowettbewerb

Bürstadt.Zehn Fotografen beteiligten sich mit 61 Bildern an der siebten Fotoausstellung des Fotoclubs Bürstadt. Der Publikumspreis bei der Veranstaltung ging an die obige Aufnahme von Serhildan „Seven“ Noak. Die 30-Jährige (ihr Vorname bedeutet übersetzt „Revolution“) stammt aus Kurdistan, kam mit 11 Jahren nach Deutschland und lebt seit 16 Jahren in Bürstadt. Eigentlich, erzählt sie über ihr Siegerfoto, habe sie ein älteres Ehepaar oder eine ältere Dame in Lorsch fotografieren wollen. Stattdessen begegnete ihr ein alter Herr auf einer Parkbank. Dessen ausdrucksstarke, faltenreiche Hände zeigen auch einen Ring mit einem kleinen Glücks-Hufeisen. fell/repro: fellbaum

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.12.2018