Am Freitag, 27. Juli, spielen ab 20 Uhr Ehfoi und dann die Dorfrocker, am Samstag, 28. Juli, ab 20 Uhr die White Sparrows und dann Stahlzeit und am Sonntag, 29. Juli, ab 11 Uhr die Gruppe Super Abba. /ü