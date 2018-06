Anzeige

„Vom Ende einer Geschichte“

Romanverfilmung. Nach vier Jahrzehnten wird Tony Webster von seiner Vergangenheit eingeholt. Eine etwas komplizierte Erbschaft lässt ihn sich an seine Jugendzeit erinnern und immer mehr die eigene Biografie hinterfragen. Was Romanautor Julian Barnes in „Vom Ende einer Geschichte“ auf nicht mal 200 Seiten beschrieben hat, kommt jetzt unter demselben Titel ins Kino. Webster begegnet seiner erste Liebe wieder, muss sich mit dem Suizid seines einst besten Freundes und mit der eigenen Verantwortung auseinandersetzen. Der Film arbeitet mit vielen Rückblenden. Nach und nach verändert sich Websters Blick auf die Ereignisse von damals. (108 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Die brillante Mademoiselle Neila“

Vorurteile und scharfe Worte. Eine junge Frau aus der berüchtigten Vorstadt, die Jura in Paris studiert? Und obendrein auch noch mit algerischen Wurzeln? Für Professor Mazard (Daniel Auteuil) unvorstellbar. Und so stellt er Neila Salah (Camélia Jordana) gleich in der ersten Vorlesung mit rassistisch-anzüglichen Witzen vor allen anderen Studenten bloß. Die Buße folgt prompt: Die Universitätsleitung verlangt von dem Professor, Neila auf einen Rhetorikwettbewerb vorzubereiten. Das Ziel: nichts weniger als der Sieg. Mazard muss gegen seine Vorurteile ankämpfen. Auch Neila hat wenig Lust, sich mehr als nötig mit dem zynischen Professor abzugeben und sich von ihm belehren zu lassen. Mit Hilfe von Schopenhauer und Philosophen aus der Antike liefern sich die beiden einen scharfen rhetorischen Schlagabtausch. (97 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Hereditary - Das Vermächtnis“

Eine Familie kämpft gegen ihr böses Erbe. Der Horrorfilm beginnt mit einem Tod: Die Großmutter der Familie Graham ist gestorben. Dass das Sippen-Oberhaupt ein dunkles Geheimnis gehabt haben muss, spüren alle schnell – Tochter Annie (Toni Collette), aber auch die Zuschauer. Es passieren merkwürdige Dinge, nicht nur im Baumhaus der Grahams, in dem Tochter Charlie (Milly Shapiro) aus Tierkadavern kleine Totems bastelt. - Der Film lässt sich viel Zeit, um Spannung aufzubauen. Nicht alles an der Geschichte ist neu, aber alles ist sehr kunstvoll arrangiert – und zum Fürchten. (123 Min.) dpa

