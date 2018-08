Anzeige

Ein Mensch sieht einen Mord. Doch anstatt zur Polizei zu gehen, macht er daraus ein persönliches „Projekt“: Der Augenzeuge trifft den Täter, freundet sich beinahe mit ihm an. Immer tiefer taucht er ab in die Welt des Opfers und seiner Angehörigen. Bis das Schicksal ihn zu Boden wirft.

Der Jugendthriller „Vielleicht sind wir alle Monster“ ist das Debüt der 27-jährigen Autorin Michaela Weiß, das im Mai im Brighton Verlag erschienen ist. Ein Tagebuch-Roman in der Ich-Form, der den inneren Monolog des eingreifenden Erzählers wiedergibt: Wahrnehmungen, Empfindungen und Assoziationen, die den Leser unmittelbar in den Gedanken- und Bewusstseinsstrom hineinziehen. Erzählt wird die Story vom 20-jährigen Niklas, der ein gefährliches Spiel treibt – bald in der Gewissheit, dass seine Nachforschungen ein ebenso tödliches Ende nehmen könnten.

Michaela Weiß wurde 1991 in Seeheim-Jugenheim geboren und arbeitet im Regierungspräsidium Darmstadt im Fachbereich Artenschutz. Im literarischen Genre hat es ihr die Spezies Mensch besonders angetan. In ihrem Buch erkundet sie auf 192 Seiten die Psyche ihrer Artgenossen in einem permanenten Reflexionsprozess, der über juristische und moralische Instanzen weit hinausgeht: Ist ein Mord tolerierbar, wenn das Motiv aus humanen Gründen nachvollziehbar ist? Ist im Grunde jeder Mensch ein latenter Killer, ein wildes Tier, das – im Idealfall – von einem verbindlichen Rechtssystem gebändigt wird?