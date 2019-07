Revolverheld, Kuhn und Giesinger

Weinheim.Drei Konzerte gehen am kommenden Wochenende im Weinheimer Schlosspark über die Bühne. Den Anfang machen am Freitag, 26. Juli, Revolverheld. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. So gut wie ausverkauft ist das Konzert von Schlagerbarde Dieter-Thomas Kuhn am Samstag, 27. Juli. Zum Abschluss spielen am Sonntag, 28. Juli, ab 18 Uhr Max Giesinger, Tom Gregory, Moritz Garth und Lea im Weinheimer Schlosspark.

Shuttle-Service für Besucher

Zu jedem Konzert werden mehrere tausend Besucher erwartet. Damit kein Verkehrschaos entsteht, haben die Veranstalter in diesem Jahr einen ausgeschilderten Shuttle-Service organisiert. Dieser führt am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr von den Freudenberg-Parkplätzen im Westen der Stadt zum Konzertgelände. Am Sonntag steht den Besuchern dann der Parkplatz am Fachmarktzentrum an der B 3 zur Verfügung.

