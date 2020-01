Von Markus Mertens

Wenn „Holiday on Ice“ mit der brandneuen Show „Supernova“ in den magischen Kosmos des Weltalls startet, ist Mannheim nicht nur der Austragungsort dieses intergalaktischen Kurven-Tanzes – die Quadratestadt wurzelt mitten im Erlebnis. Und das in gleich doppelter Hinsicht. Denn für zwei Läufer wird „Holiday on Ice“ ab dem 30. Januar in der SAP-Arena zu einem packenden

...