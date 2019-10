Parasite“

Schockierendes Drama über Arm und Reich. Familie Kim ist bitterarm. In einer schäbigen Kellerwohnung faltet sie Pizzakartons, um über die Runden zu kommen. Da bekommt ihr Sohn Ki-Woo per Zufall Kontakt zu den reichen Parks – und wird prompt als Nachhilfelehrer für deren Tochter engagiert. Als die Parks auch noch eine Kunstlehrerin und Therapeutin für ihren unruhigen kleinen Sohn suchen, schleust er geschickt seine Schwester ein. Immer stärker dringt Familie Kim in das sorglose Leben der Parks ein – mit dramatischen Folgen. Für sein vielschichtiges und schockierendes Drama wurde der koreanische Regisseur Bong Joon Ho beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme geehrt. (132 Minuten, ab 16 Jahre)

„Maleficent – Mächte der Finsternis“

Angelina Jolie erneut als dunkle Fee. „Maleficent, die dunkle Fee“ ist zurück. Im ersten Teil des Films, der an das Märchen „Dornröschen“ angelehnt ist, hatte sie das Mädchen Aurora in einen tiefen Schlaf versinken lassen. Längst ist Aurora wieder wach und herrscht als Königin über das magische Reich der Moore - und sie will heiraten. Ihr Auserwählter ist ausgerechnet Prinz Philip, ein Mensch. Als die Hochzeit der beiden näher rückt, gerät das Reich der Feen in große Gefahr. Denn am Hofe des Prinzen werden mächtige Intrigen gesponnen. Mit allen Mitteln versucht Maleficent, ihre Zie htochter Aurora und die Zauberwelt der Moore und Feen vor dem Untergang zu bewahren. Hollywood-Star Angelina Jolie ist wieder als dunkle Fee zu sehen. (119 Minuten, ab 12 Jahre)

„After the Wedding“

Drama mit Julianne Moore und Michelle Williams. Michelle Williams spielt eine Amerikanerin, die in Indien ein Waisenhaus leitet. Eine reiche New Yorker Geschäftsfrau (Julianne Moore) verspricht ihr eine Millionenspende. Doch beim persönlichen Kennenlernen in den USA kommt ein altes Geheimnis ans Licht, das für alle dramatische Folgen hat. An der Seite des hochkarätigen Frauenduos spielt Bill Crudup. (110 Minuten, ab 6 Jahre)

„Ich war noch niemals in New York“

Musical mit Bleibtreu und Makatsch. Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu wandeln auf den Spuren des erfolgreichen Udo-Jürgens-Musicals „Ich war noch niemals in New York“. Gemeinsam mit Katharina Thalbach und Uwe Ochsenknecht singen, tanzen und spielen sie sich durch den gleichnamigen Musical-Kinofilm von Philipp Stölzl. Die Geschichte dreht sich um Maria „Sternchen“ Wartberg, die nach einem Sturz in ihrer kleinen Küche ihr Gedächtnis verloren hat – während im Radio das Lied „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens lief. Im Krankenhaus kann sich die 66-Jährige nur noch an New York erinnern. Also nimmt sie Reißaus und steuert das nächste Kreuzfahrtschiff nach New York an. Ihre Tochter Lisa (Makatsch) will sie noch zurück an Land holen, doch das Schiff legt vorher ab. An Bord trifft „Sternchen“ ihre alte Jugendliebe (Ochsenknecht). Lisa stößt immer wieder auf den spießigen Witwer Axel (Bleibtreu) und seinen Sohn. (129 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Nevrland“

Psychostudie aus Österreich. Im Der Untertitel lautet „Porno, Sex, Psychose. Ein absoluter Brainfuck“. Im Mittelpunkt steht Jakob, keine 18 Jahre alt. Er wird immer wieder von lähmenden Angstzuständen heimgesucht. Nach seinem Schulabschluss jobbt der junge Mann in einem Schlachthof. Nachts treibt sich Jakob in Sexforen herum, lernt so einen in Österreich studierenden, aus England stammenden Künstler kennen. Schließlich begegnen sich beide auch in der echten Welt. (88 Minuten) dpa

