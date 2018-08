Sägen im Schatten der Concorde

Im Technik-Museum Sinsheim findet am kommenden Wochenende, 25. und 26. August, das vierte Treffen der Freunde historischer Sägemaschinen statt. Veranstaltet wird es vom Oldtimer-Schlepper-Club Kurpfalz in Zusammenarbeit mit dem Museum. Auf dem Freigelände können die Museumsbesucher historische selbstfahrende Sägemaschinen ab Baujahr 1932 sowie Zweimann-Handzugsägen in Aktion erleben.

Findige Dorfschmiede

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg musste das insbesondere für die Landbevölkerung unverzichtbare Brennholz noch mühevoll von Hand gesägt werden. Mit der zunehmenden Verbreitung von Automobilen und Verbrennungsmotoren kamen findige Dorfschmiede auf die Idee, die Fahrgestelle von Autos mit Stationärmotoren zu versehen und diesen mithilfe eines Flachriemens sowohl zum Antrieb des Fahrzeugs als auch zum Betrieb einer Bandsäge zu nutzen.

Zur Umschaltung von Fahr- auf Sägebetrieb wurde der Flachriemen über einen Freilauf auf die entsprechende Riemenscheibe verschoben. Diese Sägemaschinen prägten das winterliche Dorfbild bis zum Beginn der 70er Jahre. Bei dem Treffen am Wochenende werden zahlreiche Maschinen dieser Art vorgeführt. Der Eintritt auf das Freigelände des Museums ist frei. Die Veranstaltung findet am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es im Internet. zg

Info: www.technik-museum.de/ saegetreffen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.08.2018