Über dem Odenwald liegt ein Schatten – ein dunkler, mörderischer. Das ruft Alexandra König auf den Plan, die im zweiten Krimi von Susanne Roßbach wieder privat zu ermitteln beginnt und dabei ihren Freund, den Kommissar, zur Weißglut treibt. Nachdem der erste Krimi mit lokalem Hintergrund, „Der Tote vom Odenwald“, rasend schnell ausverkauft war, hat die 52-jährige Autorin Susanne Roßbach aus Dreieich ein Jahr später nachgelegt. Aufs Neue spielt die Hügellandschaft eine der Hauptrollen, wenn auf knapp 300 Seiten gemordet, intrigiert und geliebt wird – Eifersucht und Geld als klassische Motive für eine Bluttat nicht zu vergessen.

Mit den „Leuten von hier“

Mit dem Grundgerüst des ersten Bucherfolgs als Basis fiel es der Autorin dieses Mal um einiges leichter, ihre Protagonisten in Szene zu setzen. Außerdem „sollten die Leute von hier eine Rolle spielen“, erzählt sie. „Denn bei den Recherchen zum ersten Band habe ich unheimlich viele nette Bekanntschaften gemacht.“ So lernte Roßbach etwa den Leiter der Erbacher Polizeidirektion, Rainer Linke, kennen, „den ich jetzt als Charakter mit eingebaut habe“.

Auch musste ein Autohaus her, in das Alex’ Wagen abgeschleppt werden sollte. Und da der Vater der Autorin früher bei Bosch arbeitete, wurde es einfach die Bosch-Werkstatt Wolf. Ein weiterer neuer Schauplatz ist die Bäckerei Riesinger in Beerfelden und die dortige Bücherstube. Roßbach kennt diese aus dem vergangenen Jahr, als sie Flyer für ihr erstes Buch auslegte und dabei auf offene Ohren stieß.

Mit ihren Charakteren ist die Autorin sowieso „auf du und du“: Die beiden Originale Hedi und Herbert sind nicht nur ihr, sondern auch den Lesern ans Herz gewachsen. „Die mussten wieder dabei sein“, sagt Roßbach. Wenn die Autorin sprudelnd erzählt, wie Alex Tom zeigt, wo der Hammer hängt, wie im Kontakt mit einem Bestattungshaus eine Szene mit der Leichenhalle entstand oder sie sich den Unfall bei Burg Breuberg ausdachte, ist man automatisch schon mittendrin im Geschehen.

Chronologie ist wichtig

Die 52-Jährige weiß mehr als plastisch zu schildern, wie sie sich am Handlungsgerüst entlang hangelt, aber ab und zu auch mal spontan sein muss, wenn am Schluss doch noch nicht die verlangte Seitenzahl herausgekommen ist. Sollten am Ende zehn oder 20 Seiten fehlen, „muss noch eine Person her“. Allerdings hat eine solche Erweiterung auch ihre Tücken: „Alles verschiebt sich um einen Tag und plötzlich geschieht der Einkauf am Sonntag“. Deshalb ist eine Schreibhilfe mit Chronologie wichtig.

Acht Wochen Zeit für Band zwei

Die beiden Protagonisten aus dem ersten Buch sind natürlich wieder dabei: Tom, Mordermittler bei der Polizeidirektion Erbach, sieht sich als Macho und gibt gerne den Ton an, obwohl er weiß, dass sich seine Freundin Alex sich nicht so sehr davon beeindrucken lässt. Diese, im ersten Band als Touristin von Hamburg nach Beerfelden gekommen, ist jetzt mit ihm zusammengezogen, selbstbewusst und neugierig und möchte sich gegenüber dem Partner behaupten.

„Die Geschichte lebt stark vom Geschlechterkampf der beiden“, sagt die Autorin. „Beim zweiten Buch wird man etwas professioneller. Es fällt mir leichter, in die Situation hineinzuspringen oder auch, rechtzeitig aufzuhören, um die Spannung aufrecht zu erhalten“, erklärt Roßmann. Zupass kam ihr, dass sie vom Verlag für die Fortsetzung acht Wochen Schreibzeit eingeräumt bekam. „Beim ersten Buch waren es nur vier“, berichtet sie. „Da war ich am Rande des Herzinfarkts.“

Viel positive Resonanz

Aufs erste Buch bekam sie viel positive Resonanz. Nicht nur von Bekannten, „denn die sind sowieso immer nett“, schmunzelt sie. Nur die Menschen im eigenen Umfeld zu fragen, bringt der Autorin nichts: Stattdessen gibt Roßbach viel auf die Rückmeldung völlig Unbekannter. Im Rathaus in Mossautal beispielsweise traf sie auf eine begeisterte Leserin. „Sie fand das Buch toll und für mich bedeutet es umso mehr, wenn Fremde mir das sagen“, freut sich Roßbach.

In ihrem neuen Odenwald-Krimi kämpfen Alex und Kommissar Tom Brugger in Beerfelden mit den Tücken des Zusammenlebens. Zusätzlich muss Tom einen neuen Fall übernehmen: Ein Auto ist auf Burg Breuberg den Hang hinuntergestürzt und es gibt eine Leiche. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Kopfverletzung des Toten nicht bei dem Unfall entstanden ist. Alex beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln, wovon Tom alles andere als begeistert ist – vor allem, als Alex plötzlich in die Schusslinie des Mörders gerät. tom

