Weinheim.Mit Suzanne von Borsody und Guntbert Warms prominent besetzt ist die Inszenierung des Schauspiels „Konstellationen“ von Nick Payne, die am Donnerstag (7.) ab 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen ist. In dem Stück geht es nicht nur um eine Beziehung, sondern auch um die alternativen Verläufe, die diese auch hätte nehmen können (Kartenvorverkauf: Telefon 06201/12282). hol/BILD: devecioglu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.03.2019