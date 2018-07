Anzeige

Winterkasten.Zum 41. Mal gehen am kommenden Sonntag, 8. Juli, in Winterkasten wieder selbstgebaute Scheesen an den Start. Das Scheeserenne auf dem Sportplatz beginnt um 14 Uhr. Mit ihren verrückten Gefährten versuchen die Teilnehmer in bunten Kostümen, den Parcours aus Schanzen, Wippen und der legendären Schmierseifenbahn zu meistern, um Zuschauer und Jury zu begeistern. Gepaart mit Pyroshows, Rauchbomben und der ein oder anderen Tanzeinlage wird daraus ein Spaß für Groß und Klein.

Party und Konzert

Prämiert werden die originellsten und auch die schnellsten Starter. Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm, das am Freitag (6.) mit einer Gerümpel-Olympiade ab 18 Uhr und anschließender Malle-Party beginnt. Am Samstag (7.) spielt ab 21 Uhr die Coverband DNS, der Eintritt ist frei. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen ab 10.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet. red