Tommy Schneller kennt die Festivals in Europa und die kleinen Clubs auf der Beale Street in Memphis. Er ist auf den großen Bühnen zu Hause. Sein Gesang und sein erdig-warmer Saxofonsound haben ihn in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Blues-Musiker Europas gemacht. Schneller wurde drei Mal mit dem German Blues Award (2010, 2012, 2014) sowie dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik (2011) ausgezeichnet. Seine Band beinhaltet mehrere herausragende Attribute: Für eine siebenköpfige Band ist sie soundmäßig sehr kompakt. Die Musik hat einen authentischen US-Touch, und lebt von Schnellers Stimme und seinem unverkennbaren Saxofonsound. Es gibt Blues-Soul mit viel Druck, Tanzbarkeit und voller Groove.

Die charismatische afroamerikanische Sängerin Kat Riggins steht für Hip-Hop, Pop, Rock und Gospel. Aber in erster Linie hat sich die US-Amerikanerin dem Blues verschrieben. Riggins sagt: „Es ist doch alles stark miteinander verbunden.“ Das beweist sie auch bei ihren Live-Auftritten, wenn sie ihr Publikum auf eine Reise durch die Genres mitnimmt. Was zählt, sind die „puren Emotionen in jedem einzelnen Ton“ und die große Leidenschaft für die Musik. Ihre musikalische Heimat ist die Zeit, in der die Musik noch aus den Plattenspielern kam. Für die Künstlerin sind Einflüsse weniger Richtlinien, sondern Grundlage, etwas Neues zu kreieren.

Ehrlichen, handgemachten Blues liefern Tin Pan Alley, wenn sie auf der Bühne stehen. Die Bandmitglieder sind echte Blues-Veteranen, ihre erste Platte kam 1998 auf den Markt. Seither shuffeln und grooven Tin Pan Alley quer durch die Republik. Solider Blues kommt dabei von Gitarre, Bass, Mundharmonika, Drums und Orgel. Immer auf der Suche nach neuen Einflüssen, entwickelt sich die Band stetig weiter. Beim „Muddy’s Club Open Air“ im Weinheimer Schlosshof eröffnet sie den Abend. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.08.2018