Fortsetzung. Wade Wilson (Ryan Reynolds) alias „Deadpool“ ist ein ziemlich untypischer Superheld: Sein Anzug ist schäbig, seine Moral fragwürdig, seine Kampfkünste eher beschränkt. Was er aber gut kann: Witze über sich selbst reißen und sich überhaupt über alles lustig machen. Ein Rezept, das in der Marvel-Produktion „Deadpool“ gut aufging. 2016 spielte der Actionfilm weltweit über 750 Millionen Dollar ein. Nun kommt Teil zwei in die Kinos. Darin muss Wilson ein Kind mit besonderen Fähigkeiten retten – und gründet dafür mit mehreren anderen schrägen Superhelden eine Kampftruppe.

„Wohne lieber ungewöhnlich“

Familienkomödie. Bastien hat es satt. Der 13-Jährige und seine sechs Halbgeschwister werden ständig in Paris hin- und hergeschubst. Schließlich haben die Kinder insgesamt acht Erziehungsberechtigte. Mal sind sie bei der einen Mutter, dann bei dem anderen Vater. Ständig müssen sie ihre Sachen packen oder kurzfristig doch woanders übernachten als geplant. Damit soll Schluss sein. Die Geschwisterbande beschließt, heimlich in die leerstehende Riesenwohnung einer verstorbenen Großmutter zu ziehen. Zunächst fällt ihr Versteckspiel nicht auf. Als schließlich alles herauskommt, sind Mütter wie Väter außer sich. Trotzig versuchen die Kinder, ihren Traum von der eigenen WG durchzusetzen. Doch dann soll das Apartment verkauft werden und das wilde Wohnprojekt steht plötzlich auf der Kippe. (94 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Nach einer wahren Geschichte“

Thriller-Drama. Die Schriftstellerin Delphine (Emmanuelle Seigner) ist am Ende ihrer Kräfte. Obwohl ihr letztes Buch zum Bestseller avancierte, leidet sie unter einer Schreibblockade. Ein Umstand, der auch mit dem Inhalt dieses Romans zusammenhängt. Darin geht es um das schwierige Verhältnis zu ihrer Familie, das ihr seit Kindheitstagen all ihre Kraft abverlangt. Eines Tages lernt sie zwischen Autogrammstunden und Interviews eine charmante Frau namens Elle (Eva Green) kennen. Für Delphine wird sie zu einer Art Muse, die sie zu immer neuen Gedankengängen inspiriert. Auch sonst steht Elle Delphine in allen Lebenslagen zur Seite, bis sie sich eines Tages sogar für sie ausgibt, um Delphine den Druck der Öffentlichkeit zu ersparen. Schließlich beginnt die Autorin, über Elle zu schreiben, und scheint darin endlich das Thema für ihren nächsten Bestseller gefunden zu haben. Doch Elle hat ganz andere Pläne, die Delphine zu spät durchschaut ... (101 Min., ab 12 Jahre)