Seit vier Jahren ein Leben in der Natur

© Heike Duerr

Hammelbach.Einfach nur weg – davon träumen viele Menschen. Auch Marc Freukes, als er kurz vor seinem 40. Geburtstag mit einem Burn-out zu kämpfen hatte. Der Bundesliga-Golftrainer änderte sein Leben radikal und zog in ein Tipi-Zelt im Odenwald. Seither lebt er in einem Waldstück in der Nähe von Hammelbach – auf den ersten Blick fernab jeder Zivilisation, auf den zweiten Blick im Einklang mit der Natur

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4231 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.04.2018