Show- und Marching Bands sowie Pipes and Drums am Samstag in Bensheim

Bensheim.Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens veranstaltet das Musikcorps Bickenbach ein „Tattoo“ in der Bensheimer Weststadthalle. Dort treten am Samstag (24.) Show- und Marching Bands sowie Pipes and Drums aus dem In- und Ausland auf. Insgesamt sind 300 Mitwirkende sowie 50 Helferinnen und Helfer dabei. Es gibt zwei Vorstellungen, die um 15 bzw. um 20 Uhr beginnen. Beim großen Finale wirken jeweils alle beteiligten Gruppen mit. Der Kartenvorverkauf läuft über die Internetseite www.musikcorps-bickenbach.de. hol/BILD: buchmaier

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019