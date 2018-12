Gitarrist Sándor Szabó aus Ungarn spielt am Sonntag in Hemsbach. © Hutton

Hemsbach.„Sinnliche Tonwelten“ gibt es am kommenden Sonntag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr in Hemsbach. Mit Sándor Szabó und Christian Straube sind zwei Meister der akustischen Gitarrenmusik in der Kulturbühne Max zu Gast, begleitet von Ralf Gauck am Fretless-Bass. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 01806/700733. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018