Sommer-Open-Air in Einhausen

Einhausen.Celtic Rock, Pop, Soul und Swing steht am kommenden Wochenende in Einhausen auf dem Programm. Das Sommer-Open-Air wird ausgetragen auf dem Rathaus-Parkplatz am Hallenbad. Am Freitag (23.), 20 Uhr, stellt die Bergsträßer Formation Garden of Delight ihr neues Album „Eternity“ vor. Am Samstag (25.), 19 Uhr, spielen mit IZE und The Bishops zwei Bands aus dem Umfeld der Mannheimer Popakademie. Und am Sonntag (25.) beginnt gegen 11 Uhr ein Frühschoppen, der vom Swing Express musikalisch begleitet wird. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei! hol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019