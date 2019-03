Songs der Beatles und von Abba, Kabarett, Comedy, Rock, Pop und Wilhelm Tell auf Bergsträßer Bühnen

10 Fotos ansehen © Jutta Schmitt

„Halber Mond“ Heppenheim

Die Big Band des Hessischen Rundfunks widmet sich in ihrem Programm „Remembering Zawinul“ dem aus Wien stammenden Jazzmusiker Joe Zawinul. Beginn am Samstag (23.) ist um 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/131 242).

Theater Mobile Zwingenberg

Kabarett- und Stimmenparodie-Altmeister Thomas Freitag gibt sich am Freitag (22.), 20 Uhr, die Ehre. Titel des Programms: „Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall“. Für das Konzert der Beatles-Coverformation Lonely Hearts Club Band am Samstag (23.), 20 Uhr, waren zuletzt nur noch Stehplätze erhältlich (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“ heißt das neue Alphabetisierungsprogramm des Kabarett-Duos Kabbaratz – zu erleben am Freitag (22.), 20 Uhr. Das Trio Karo, Kurz & Klein hat sich des Schiller-Klassikers „Wilhelm Tell“ angenommen und ihn in eine ganz eigene, deutlich gekürzte Version gebracht. Aufführungen finden statt am Samstag (23.) und Sonntag (24.) ab 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Theater Sapperlot Lorsch

„Willkommen auf der Intensivstation“, begrüßt der Kabarettist Fabian Lau am Freitag (22.), 20.30 Uhr, sein Publikum. Comedy zur Mittagszeit gibt es am Sonntag (24.) ab 13.30 Uhr (!) mit Jens Heinrich Claassen und seinem Programm „Ich komm’ schon klar“.

Bereits ausverkauft ist das Gastspiel des Comedian Heinrich del Core am Donnerstag (21.), 20.30 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538).

Musiktheater Rex Bensheim

Der Gitarrist Albert Lee mit seinen extrem schnellen Fingern hat schon so mancher musikalischen Größe zur Seite gestanden. Mit eigener Band und zu seinem 75. Geburtstag spielt er morgen (20.), 20.30 Uhr. Eher in Richtung Classic Rock geht es bei Don Airey, der am Donnerstag (21.), 20.30 Uhr, auf der Bühne steht. Am Freitag (22.), 20.30 Uhr, folgt die Band Keimzeit, die 1982 in der DDR gegründet wurde. Am Samstag (23.), 20.30 Uhr, stehen die Hits von Abba auf dem Programm. Es spielt die Coverband Abba Explosion (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Ostermeier/Eckerlin/ Keimzeit/Veranstalter

