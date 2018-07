Anzeige

Speyer.Zum 80. Geburtstag von Kinderbuchautor Paul Maar zeigt das Historische Museum der Pfalz in Speyer noch bis 6. Januar die Familienausstellung „Helden der Kinderbücher“. Thematisiert werden Paul Maar, Erich Kästner, Astrid Lindgren, Otfried Preußler und andere. Das Begleitprogramm umfasst unter anderem einen Instawalk für Hobbyfotografen am 26. September, eine Talkshow mit Sams-Darstellerin Christine Urspruch und Paul Maar am 30. September, eine Lesung mit Autorin Kirsten Boie am 14. Oktober und eine Filmvorführung im Cineplex Mannheim mit anschließendem Museumsbesuch am 25. November. Das komplette Programm gibt es im Internet. sin/ü