Ab Oktober bietet die Weinheimer Kulturgemeinde wieder ein vielseitiges Bühnenprogramm an. Der Vorverkauf läuft. Ein bisschen Provokation gehört zum Theater immer dazu. Über gute Stücke und starke Schauspieler spricht man. Wenn es manchmal ein bisschen schrill wird, schadet das sicher nicht – wie in der bevorstehenden Saison der Kulturgemeinde Weinheim, die umfangreiches Theater in der Stadthalle anbietet.

In der Komödie „Ein Käfig voller Narren“ steht am 24. Oktober Travestie-Künstlerin Lilo Wanders als bunter Vogel auf der Bühne. Das Stück ist der Start der Dauermiete A, in der die Theatergäste unterhaltsame Stücke en bloc buchen können. Das berühmte Hamburger Ohnsorg-Theater macht mit „Ein Mann mit Charakter“ am 10. Dezember Station, bevor am 20. Januar die Operettenbühne Wien mit der Operette „Das Dreimäderlhaus“ für einen beschwingten Abend sorgt.

Auch die Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ wird nach dem Kinoerfolg von Simon Verhoeven jetzt zum Theaterstück und ist am 20. April in Weinheim zu sehen. Die Saison der Dauermiete B beginnt am 9. Oktober mit dem „Theater am Dom“ aus Köln und der heiteren Komödie „Ketten der Liebe“ mit Tom Gerhardt in der Hauptrolle. „Fisch zu Viert“ heißt der Krimi mit dem Ensemble des Berliner Kriminal Theater am 15. November, dem am 16. Januar die Beziehungskomödie „Bella Figura“ mit Doris Kunstmann und Heio von Stetten folgt.

Die Schauspieler Isabel Varell und Heiko Ruprecht stehen am 26. März in der romantischen Komödie „Diese Nacht – oder nie!“ von Laurent Ruquier auf der Bühne. Um ihren Löschzug zu retten, wachsen schüchterne Feuerwehrmänner am 18. April bei der Pole Dance Komödie „Brand Heiss“ von Jette Findeisen über sich hinaus.

Charles Brauer und Arthur Miller

Mit dem Boulevard-Schauspiel „Mr. President First“ von Stefan Zimmermann mit Max Volkert Martens beginnt die anspruchsvolle Dauermiete C am 18. Oktober. Im Stück „Heisenberg“ von Simon Stephens spielen Charles Brauer und Anna Stieblich am 2. Dezember ein herrlich unmögliches und unromantisches Gegensatzpaar, dem am 12. Februar das Schauspiel „Tod eines Handlungsreisenden“ von Arthur Miller mit Helmut Zierl folgt.

„Vater“ heißt die Tragikomödie von Florian Zeller, das vom Ensemble des Alten Schauspielhauses Stuttgart am 13. März aufgeführt wird. Michael Quast und Philipp Mosetter erzählen in „Grimms Märchen. Eine Warnung.“ die Grimm’sche Märchensammlung am 2. April augenzwinkernd und mal ganz anders.

Das Ensemble Theaterlust München um Anja Klawun eröffnen mit der Komödie „Das Haus“ am 5. November die bunt gemischte Dauermiete D. Hier wird die kulturelle Vielfalt der Kulturgemeinde deutlich. Am 17. Dezember – passend zu Weihnachten – folgt mit „Motown goes Christmas“ ein Vorweihnachtsabend, bevor Jürgen Tarrach und Jasmin Wagner am 3. Februar in der futuristischen Komödie „Fehler im System“ von Folke Braband in Weinheim auftreten.

Peter Quilter schrieb die ernste Komödie „4000 Tage“, in der es am 3. März um Liebe, Glück, Vertrauen, Einsamkeit und um die Frage nach dem Lebenssinn geht. Romantisch und mit Starbesetzung schließt die Dauermiete D am 25. April mit der Komödie „Nathalie küsst“ von Anna Bechstein mit Ursula Buschhorn, Peter Kremer und Michel Guillaume vom a.gon Theater München.

Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Das Ensemble des Theater mimikri erzählt das Theatermärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ nach den Brüdern Grimm für Kinder ab fünf Jahre am 12. Dezember ab 15.30 Uhr für die ganze Familie. Die russische Künstlertruppe Ivushka zaubert am 5. Dezember um 19 Uhr eine traditionelle russische Weihnachtsrevue auf die Bühne der Weinheimer Stadthalle.

Der Weinheimer Theaterverein Holzwurm ist mittlerweile zum guten Partner der Kulturgemeinde geworden: „Holzwurm meets Musicals“ heißt es am 17. November ab 18 Uhr in der Stadthalle, zu hören sind Songs quer durch die Musicalszene. Während die Konzertpianistin Oxana Schmiedel am Flügel ein intensives Klangerlebnis zu den unvergesslichen Melodien zaubert, sorgt die Band der Musikschule Badische Bergstraße für den fetzigen Sound.

Michel aus Lönneberga

Am 17. März um 15.30 Uhr zeigt das Theater auf Tour mit „Michel aus Lönneberga“ einen Klassiker der Kinderliteratur von Astrid Lindgren – nicht nur für Kinder ab fünf Jahren. Für alle diese Stücke sind über die Dauermieten hinaus auch Einzeltickets erhältlich. Der Ticketverkauf läuft. Neben dem Verkauf von Einzeltickets werden weiterhin die etablierten Normal-, Schnupper- und Weihnachtsabonnements angeboten.

Darüber hinaus bereichern das neue Jugend- und das ebenfalls neue Wahlabonnement das flexible Ticketangebot für preisbewusste Theaterbesucher. Zu allen Fragen steht die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim unter Telefon 06201/12282 oder montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr direkt in der Stadthalle zur Verfügung. Darüber hinaus kann man das Angebot der Kulturgemeinde auch online abrufen. zg

