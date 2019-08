Start in die neue Kultur-Saison: Open-Air-Festival in Bensheim und Programm im Lorscher Sapperlot

Bergstraße.Mit dem neuen Schuljahr gehen auch die Kulturbühnen in der Region in die neue Spielzeit. Der Auftakt in dieser Woche erfolgt gleich mit einer Besonderheit: Das Bensheimer Musiktheater Rex richtet auf dem Festplatz am Berliner Ring ein dreitägiges Open-Air-Festival aus. Auch das Lorscher Theater Sapperlot geht wieder an den Start. Nachfolgend ein Überblick über die Termine.

Festplatz Berliner Ring Bensheim

Der Singer/Songwriter Gregor Meyle stellt am Donnerstag (15.), 20 Uhr, neben seinen Klassikern auch die neuen Songs seines sechsten Studioalbums „Hätt‘ auch anders kommen können“ vor. Die Bee Gees-Coverband Night Fever gehört laut Ankündigung weltweit zu den Erfolgreichsten und Authentischsten ihrer Art. Am Freitag (16.), 20 Uhr, präsentiert sie große und aufwändige Show „Nights on Broadway“, die auf dem Bee Gees-Konzert „One Night Only“ von 1997 in Las Vegas basiert. Am Samstag (17.) schließlich zelebriert die Coverband Völkerball ab 20.30 Uhr den brachialen Rammstein-Sound originalgetreu mit reichlich Pyro-Effekten (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Am Freitag (16.), 20.30 Uhr, läuft die Sommerausgabe des Poetry Slam Bergstraße. Moderiert wird der Wettbewerb der Dichter von Tilman Döring, spezieller Gast ist Falk Plücker. Weltmusik aus Darmstadt gibt es am Samstag (17.), 20 Uhr, mit den Besidos. Die Formation nennt ihre Musik „Raki ’n’ Roll“ und verarbeitet Einflüsse aus Südfrankreich, aus der Türkei und Griechenland und vom Balkan (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Schönenberg/Veranstalter

